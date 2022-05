PRECIZARI: Primarul Gutau demonteaza o serie de minciuni aparute in spatiul public

Ca urmare a lansarii in spatiul public a unor minciuni de gravitate extrema la adresa Primariei Municipiului Ramnicu Valcea, pentru o cat mai buna informare a comunitatii locale sunt obligat sa fac urmatoarele precizari:1. Primaria Municipiului Ramnicu Valcea nu are in perspectiva elaborarea vreunui studiu de trafic, cu atat mai putin a unuia realizat de "un apropiat al deputatului Cristian Buican de la PNL".2. Utilizarea Arenelor "Traian" de catre unitatile de invatamant din municipiu ... citeste toata stirea