"PREEsURILE gazelor naturale vor creste in viitor". Semnal de alarma tras de Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta

Prin intermediul unui comunicat de presa, Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, atage atentia asupra posibilitatii mari ca preturile gazelor naturale sa creasca in viitor, intr-un ritm mai mare decat s-a estimat pana acum. Cititi mai jos, preluat din comunicatul de presa la care am facut referire, care sunt motivele pe care Dumitru Chisalita le considera "responsabile" pentru aceste cresteri rapide de preturi."Preturile gazelor naturale in viitor vor fi in functie de ... citește toată știrea