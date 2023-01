Presedintele CJ Valcea avertizeaza ca pe DJ 658, la Muereasca, circula "masini uriase" cu lemn...

Alunecarea de teren de pe DJ 658, de la km 12+250m, de pe raza localitatii Muereasca, a creat multe controverse in ultimele zile, existand acuzatii ca RAJDP nu si-a facut bine treaba in momentul in care a modernizat drumul cu fonduri pe PNDL. In cadrul ultimei sedinte a Consiliului Judetean Valcea, presedintele Constantin Radulescu a dorit sa lamureasca inca o data situatia, dar a facut si o serie de dezvaluiri. Potrivit acestuia, exista suspiciuni ca pe DJ 658 circula camioane cu un tonaj ... citeste toata stirea