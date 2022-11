Primaria Bujoreni, noi investitii la unitatile de invatamant

Primarul comunei Bujoreni, Gheorghe Gingu, se incapataneaza, si bine face, sa demonstreze ca scoala de la tara are viitor si ca poate face schimbari majore in educatia romaneasca. Odata cu investitiile mari realizate la unitatile de invatamant din comuna, imaginea scolii de la sat a inceput sa se schimbe.Acum a venit randul Scolii si Gradinitei din Olteni, acolo unde investitiile se afla in faza finala. Primaria Comuna Bujoreni a realizat la unitatea de invatamant din satul Olteni o parcare, ... citeste toata stirea