O competitie sportiva cu traditie in Calimanesti va fi organizata luna aceasta in statiune. Este vorba despre a XIII-a editie a Cupei "Sandu Paul", campionat local de fotbal ce va avea loc in sala de sport a Scolii Gimnaziale Serban Voda Cantacuzino. Competitia se va desfasura in perioada 16 - 18 decembrie 2022, fiind organizata de Primaria orasului Calimanesti. La campionat s-au inscris mai multe echipe locale. ... citeste toata stirea