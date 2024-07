Primaria Daesti, apel catre cetateni sa evite irigarea gradinilor cu apa din retele publice. Puturile din Fueresti, Viisoara si Trant au volum de apa redus

In aceasta perioada de mare seceta si de temperaturi caniculare, judetul Valcea urmand sa se afle inclusiv sub avertizare Cod Rosu de canicula (in zilele de 13 si 14 iulie 2024), Primaria Daesti a transmis un mesaj cetatenilor. Acestia sunt rugati sa evite irigarea gradinilor folosind apa din retelele publice, pentru acest scop urmand sa foloseasca apa de la fantani, puturi, cismele proprii sau situate pe domeniul public. O varianta, pentru cetatenii care pot face asta, este aceea de a folosi ... citește toată știrea