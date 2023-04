Initiativa laudabila a administratiei publice din Dragasani, care a lansat proiectul "Primar pentru o zi". In acest fel, se doreste responsabilizarea elevilor din municipiu si implicarea lor in activitatea administrativa a orasului Dragasani. Tinerii sunt invitati sa-si depuna candidatura pana pe data de 9 mai 2023, castigatorul urmand a-si petrece o zi intreaga in compania edilului - sef Cristian Nedelcu."Proiectul este o initiativa prin intermediul caruia elevii cu ... citeste toata stirea