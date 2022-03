Primaria Dragasani construieste un parc fotovoltaic in municipiu

Primaria municipiul Dragasani are in plan construirea unui parc fotovoltaic cu o capacitate electrica de 3 MWp. Parcul ca fi construit pe o suprafata de 50.000 mp, din totalul de 94.963 mp situat in municipiul Dragasani, punctul "Momotesti".Investitia intitulata "Infiintarea unui parc fotovoltaic in municipiul Dragasani" a fost votata in Consiliul Local, primarul Cristian Nedelcu motivand decizia de a construi acest parc fotovoltaic prin faptul ca ... citeste toata stirea