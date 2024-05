Primaria Mihaesti a asfaltat trei strazi din satul Buleta

Satul Buleta din comuna Mihaesti a beneficiat de noi investitii in infrastructura rutiera. Administratia locala a asfaltat, saptamana aceasta, trei strazi. Cum v-am mai prezentat in ziarul nostru, in curand, in satul Buleta se va construi un alt element de infrastructura foarte necesar locuitorilor din zona, dar si celor care circula prin localitate: un sens giratoriu la intersectia cu drumul national care face legatura dintre Ramnicu Valcea si Horezu. Sensul giratoriu se va construi cu ... citește toată știrea