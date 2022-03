Primaria Municipiului ii invita pe ramniceni sa participe la o noua editie a evenimentului global de mediu "Ora Pamantului"

Consecventa angajamentului de a sustine si promova toate masurile indreptate impotriva poluarii si schimbarilor climatice, Primaria Municipiului Ramnicu Valcea marcheaza inca o editie a celui mai amplu eveniment international de mediu - "Ora Pamantului". Sambata, 26 martie 2022, intre orele 20.30 - 21.30, in Scuarul Mircea cel Batran - care, pe parcursul acestei ore, va fi scufundat in intuneric - vor avea loc mai multe manifestari dedicate constientizarii modului in care fiecare dintre noi ... citeste toata stirea