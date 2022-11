Primaria Ocnele Mari primeste finantare pentru construirea unei sali de sport

Vesti bune la Ocnele Maria, primarul Remus Sasu anuntandu-i pe cetateni ca in localitate va fi construita o sala de sport moderna, cu o capacitate in tribune de peste 100 de persoane. Sala va fi amplasata in zona Gura Suhasului, pe strada Pinilor. Finantarea vine de la Compania Nationala de Investitii (CNI), care recent a aprobat indicatorii tehnico economici pentru acest obiectiv de investitii."Compania Nationala de Investitii ne-a transmis acceptul de finantare a salii de sport din Ocnele ... citeste toata stirea