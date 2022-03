Ca urmare a demersurilor facute de Primaria Municipiului, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a anuntat marti, 8 martie, prin vocea ministrului Cseke Attila, ca s-a aprobat finantarea de la bugetul central pentru realizarea a doua crese in Ramnicu Valcea. Pentru cele doua unitati amplasate una in zona Goranu (de dimensiuni mari), iar cealalta pe strada Morilor (de dimensiuni medii), MDLPA va demara in ... citeste toata stirea