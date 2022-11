Primaria Ramnicului "a prins" Valul Renovarii: 10 blocuri de locuinte, doua licee si sediul Municipalitatii au fost admise la finantare pentru cresterea performantei energetice, iar alte 9 unitati scolare si 14 blocuri sunt in evaluare la Ministerul Dezvo

In cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 5 - "Valul Renovarii", Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Atilla, a semnat in data de 11 noiembrie contractul de finantare pentru proiectul "Cresterea eficientei energetice in sediul administrativ al Primariei Municipiului Ramnicu Valcea", avand valoarea maxima eligibila de 6.505.206,28 lei. In cadrul acestui proiect, la imobilul din strada General Praporgescu nr. 14 urmeaza sa se realizeze o ... citeste toata stirea