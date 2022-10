Primaria Ramnicului a salvat o batrana de 74 de ani aflata intr-o stare medico-sociala deplorabila

Printr-o sesizare scrisa transmisa Primariei Municipiului Ramnicu Valcea in data de 19 octombrie, in atentia administratiei municipale a fost adusa situatia dificila a doamnei Marinescu Viorica, care locuiasingura intr-un imobil din cartierul Colonie Nuci, in conditii igienico-sanitare extrem de precare si suferind de mai multe afectiuni grave (absenta in buna masura a vederii, dificultati in deplasare etc.). In urma acestei sesizari, Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei ... citeste toata stirea