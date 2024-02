PRIMARIA RAMNICULUI a scos la licitatie amplasamentele pentru Targul "Martisor 2024"

In urma licitatiilor din 6 si 7 februarie 2024, 83 din cele 84 de amplasamente disponibile pentru Targul "Martisor 2024" au fost adjudecate de catre comerciantii interesati. Pentru pozitia neatribuita urmeaza sa se desfasoare o licitatie suplimentara marti, 13 februarie 2024.Pentru editia din acest an a targului de primavara, Primaria a pus la dispozitie in total 84 de amplasamente impartite in Zona Centrala (48), in cartierul Ostroveni (18 la Complexul Comercial "Hermes" si 8 la blocul ... citește toată știrea