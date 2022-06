Primaria Ramnicului face precizari privind acordarea tichetelorsociale pe suport electronic pentru categoriile de persoane care provin din medii sociale vulnerabile

Primaria municipiului Ramnicu Valcea, prin Directia de Asistenta Sociala, primeste dosare in vederea acordarii sprijinului financiar, sub forma de tichete sociale pe suport electronic. Conform prevederilor OUG nr. 63/ 2022, categoriile de persoane vulnerabile vor primi, in perioada 1 iunie - 31 decembrie, tichete sociale pe suport electronic prin intermediul Postei Romane. Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominala de 250 lei, se acorda o ... citeste toata stirea