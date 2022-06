PRIMARIA RAMNICULUI NU PERCEPE NICIUN FEL DE TAXA PENTRU UTILIZAREA ARENELOR "TRAIAN" CU OCAZIA SERBARILOR DE SFARSIT DE AN SAU DE CICLU DE INVATAMANT!

ApelIntrucat am constat ca in pofida dezmintirilor transmise la inceputul lunii trecute, inca mai sunt "binevoitori" care vehiculeaza, mai ales in mediul on-line, informatia ca Primaria Municipiului Ramnicu Valcea ar percepe o taxa pentru utilizarea Arenelor "Traian" cu ocazia evenimentelor de final de ciclu de invatamant (gimnazial sau liceal), fac un apel la adresa parintilor elevilor implicati, dar si a cadrelor didactice responsabile de organizarea acestor evenimente, sa nu dea curs unor ... citeste toata stirea