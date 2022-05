Primaria Ramnicului si Fundatia Comunitara Valcea vor sa participe la un proiect-pilot al Comisiei Europene

Municipiul Ramnicu Valcea si Fundatia Comunitara Valcea au depus impreuna, la finele saptamanii trecute, o cerere de interes privind participarea la un proiect pilot al Comisiei Europene. Lansat de Directoratul General pentru Politica Urbana si Regionala al Comisiei Europeane in data de 10 martie 2022, acest proiect pilot are ca public tinta deopotriva autoritati locale si organizatii ale societatii civile interesate sa intareasca participarea cetatenilor in implementarea politicilor de ... citeste toata stirea