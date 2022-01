Primaria Ramnicului vrea sa realizeze trotuare si piste de biciclete pe aproape 20 de km de strazi din zona de sud a orasului

Primaria Municipiului are in pregatire un proiect amplu de realizare de trotuare si piste cicliste in zonele limitrofe din sudul Ramnicului. Prin proiectul "Extinderea retelei urbane pietonale si cicliste in zona de sud a municipiului" sunt vizate strazile Raureni - Stolniceni (tronsonul cuprins intre sensul giratoriu Boromir si intersectia cu Aleea Nuci, pana la limita administrativ-teritoriala a municipiului) - lungime de 6700 m, Calea lui Traian (tronsonul cuprins intre intersectia cu strada ... citeste toata stirea