PRIMARIA RM. VALCEA. La Complexul Nord a fost deschis un nou punct de incasare a impozitelor si taxelor locale

Din dorinta de a elimina aglomeratiile la centrele de incasare a impozitelor si taxelor locale, dar si pentru a veni in sprijinul cetatenilor din cartierul Nord, Primaria Municipiului Ramnicu Valcea deschide miercuri, 26 ianuarie, o noua casierie amplasata in rotonda comerciala din zona Complexului Nord. Noul centru de incasare,care va functiona de luni pana joi intre orele 08.00 - 15.15, iar vinerea intre orele 08.00 - 12.45, va fi deschis pana in 31 martie, data pana la care este valabila ... citeste toata stirea