Primarul Barzageanu, in tratative cu doi cardiologi pentru a-i aduce la noul dispensar de la Mihaesti

Comuna Mihaesti are unul dintre cele mai moderne dispensare din judetul Valcea. Cladirea, construita de la zero, va fi data in folosinta in scurt timp, iar cetatenii vor beneficia in curand de servicii medicale de calitate intr-un spatiu ce ofera conditii excelente. Intreaga investitie s-a ridicat la peste 3 milioane de lei, iar dispensarul este dotat cu aparatura medicala de ultima generatie. Aici isi vor desfasura activitatea medicii de familie, dar si un medic stomatolog. Mai mult, primarul ... citeste toata stirea