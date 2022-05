Primarul care vrea paza permanenta si profesionista in comuna ca sa combata talhariile

La inceputul pandemiei, cand multi dintre localnici au fost nevoiti sa se intoarca in tara, localitatea Bujoreni - Valcea s-a trezit peste noapte sufocata de gunoaie si de o infractionalitate in crestere: talharii, jafuri, batai. In pofida numarului mare de amenzi, ramase neplatite pe motiv ca faptasii nu au venituri, primarul Gheorghe Gangu (PNL, fost PSD, la al doilea mandat) din Bujoreni si-a convins consilierii locali sa fie de acord cu introducerea pazei comunale permanente, atat in ... citeste toata stirea