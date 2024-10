Primarul de la Brezoi, scos de sub control judiciar. Victorie de etapa pentru Schell

O instanta de apel a Tribunalului Valcea a decis astazi, 9 octombrie 2024, scoaterea de sub control judiciar a primarului de la Brezoi, Robert Schell. Odata cu el, sefa serviciului economic din primarie, Rodica Berbece, a fost scoasa de sub control judiciar. In urma cu aproximativ o saptamana, lumea politico-administrativa din judetul Valcea a fost zguduita de vestea ca edilul-sef de la Brezoi a fost suspendat din functie pe o perioada de 60 de zile si trimis sub control judiciar. Pe numele ... citește toată știrea