Primarul de la Govora, ciuruit de propriile gafe. Parchetul si electoratul cer socoteala

Dosarul penal in care este implicat primarul orasului Baile Govora, Mihai Mateescu (PNL), poate fi dat exemplu de cum sa nu faci prostii in administratia publica locala. Presa valceana a publicat documentele cele mai importante care au dus ca Mateescu sa fie in prezent in vizorul procurorilor pentru ca s-a improprietarit ilegal in parcul central al statiunii. Este vorba despre 240 de metri patrati aflati initial in proprietatea orasului si retrocedati in 2022 lui Mihai Mateescu. Motivandu-se ca ... citeste toata stirea