7,2 milioane de lei a obtinut comuna Malaia, prin Programul National de Investitii (PNI) Anghel Saligny, fonduri ce vor fi folosite pentru a extinde reteaua de apa pe o lungime de 3,5 kilometri si a reabilitata gospodaria de apa. Alimentarea cu apa potabila in satul Malaia devenise o prioritate, a considerat primarul Gheorghe Dinculescu. Malaia are introdusa reteaua de apa de zeci de ani, iar in perioada anilor '80, atunci cand s-a construit hidrocentrala, bazinul nu a mai fost reabilitat. ... citeste toata stirea