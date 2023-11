La Bujoreni incep lucrari de peste 1,2 milioane lei, urmand ca lampile vechi de iluminat public sa fie inlocuite cu unele moderne, economice. Totodata, se va realiza si un sistem de telegestiune. In acest fel, sistemul de iluminat public opereaza in mod autonom, in timp ce informatiile detaliate asupra retelei de iluminat incurajeaza optimizarile, iar alertele in timp real imbunatatesc eficienta activitatilor de mentenanta."Am semnat contractul de implementare a proiectului privind cresterea ... citeste toata stirea