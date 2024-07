Primarul Gingu isi tine promisiunea: "Venim cu gazele pe toate strazile din Bujoreni!"

Poate cea mai mare necesitate a locuitorilor din comuna Bujoreni, o retea de gaze functionala, la care sa isi poata racorda gospodariile, este aproape de a fi rezolvata de catre primarul Gheorghe Gingu. In ultimele saptamani s-a lucrat in ritm sustinut la proiectul care prevede introducerea retelei de gaze naturale in comuna Bujoreni. Edilul liberal a verificat zi de zi stadiul de executie si calitatea lucrarilor, discutand in permanenta cu muncitorii, dar si cu cetatenii comunei. S-a introdus ... citește toată știrea