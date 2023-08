Prezent miercuri, 30 august, la Bucuresti la sediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, primarul Mircia Gutau a semnat alaturi de ministrul Adrian-Ioan Vestea contractul de finantare pentru proiectul "Extinderea retelei de gaze naturale in Municipiul Ramnicu Valcea" in valoare totala de 27.905.056,35 lei, din care 27.110.119,54 lei sunt asigurati nerambursabil prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny". In cadrul proiectului se va extinde reteaua de ... citeste toata stirea