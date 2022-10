Primarul Gutau a semnat cu Ministrul Mediului un contract de finantare de aproape 780.000 de euro pentru realizarea unui Centru de colectare deseuri prin aport voluntar la Feteni

Primarul Mircia Gutau impreuna cu Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, au semnat joi dimineata la Bucuresti, in prezenta Prim-ministrului Nicolae Ciuca, Contractul de finantare pentru proiectul "Infiintare centru de colectare prin aport voluntar in Municipiul Ramnicu Valcea" in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/ I.1.A, pentru subinvestitia I1.a. "Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar", investitia I1. "Dezvoltarea, modernizarea si completarea ... citeste toata stirea