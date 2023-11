Primarul Mircia Gutau a semnat joi, 16 noiembrie, doua contracte de finantare importante pentru municipiu in cadrul Programului National de Investitii "Anghel Saligny" gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Astfel, cu bani de la bugetul de stat urmeaza sa fie realizate in Ramnic proiectele "Amenajare sens giratoriu strada Copacelu, km 189+700 (la intersectia cu strada A.I. Cuza - Ocnele Mari)", in valoare totala de 4.993.534,28 lei, din care finantarea ... citeste toata stirea