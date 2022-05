Primarul Gutau anunta deblocarea in criza gunoaielor

ComunicatAstazi, in sedinta extraordinara de Consiliu Local, s-a reusit deblocarea activitatii de ridicare a deseurilor de la nivelul municipiului, in ciuda consilierilor PNL care si-ar fi dorit, probabil, ca orasul nostru sa arate precum Sectorul 1 din Bucuresti. Ca urmare, ii informez pe cetatenii Ramnicului ca pana maine, marti, 17 mai, toate punctele de colectare ale gunoiului vor fi golite, iar salubrizarea va reveni la normal. Ca si in vara trecuta, am fost nevoiti sa traversam o criza ... citeste toata stirea