Primarul Gutau, sedinta pentru stabilirea masurilor necesare reducerii prezentei cainilor pe domeniul public al Ramnicului

In contextul tragediei petrecuta recent in Bucuresti, in care o tanara si-a pierdut viata muscata de caini in zona Lacul Morii, dar si ca urmare a mai multor sesizari venite din partea cetatenilor Ramnicului, primarul Mircia Gutau a convocat miercuri dimineata o sedinta de urgenta la care au fost prezenti responsabilii din Primaria Municipiului de activitatea de ecarisaj, de administrarea Adapostului de caini de la Feteni, de departamentul juridic, dar si cu participarea insp. princip. Marius ... citeste toata stirea