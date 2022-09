Primarul Gutau si ministrul Attila-Zoltan Cseke au semnat contractul de finantare pentru cele doua noi crese ce vor fi construite in Ramnic cu bani din PNRR

Primarul Mircia Gutau a fost prezent joi, 1 septembrie, la sediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, unde a semnat alaturi de Ministrul Attila-Zoltan Cseke si in prezenta Prim-Ministrului Nicolae Ciuca contractul tripartit M.D.L.P.A. - Compania Nationala de Investitii - U.A.T. Municipiul Ramnicu Valcea ce prevede construirea unei crese mari si a unei crese de dimensiuni medii in Ramnic. Conform proiectelor-tip, cresa mare, ce urmeaza a fi ridicata in Goranu, va avea ... citeste toata stirea