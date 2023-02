Primarul Gutau va propune recompensarea pompierilor care s-au remarcat in actiunea de salvare de la inec a doi adolescenti

Impresionat de abnegatia cu care au actionat in cazul celor doi adolescenti cazuti in lacul din zona Nord, primarul Mircia Gutau va propune la proxima sedinta a Consiliului Local acordarea uneirecompense financiare pompierilor implicati in aceasta misiune de salvare contra-cronometru. In actiunea desfasurata in data de 12 februarie, cpt. Ion-Cristian Radulescu - loctiitor comandant, plt. adj. Teodor-Alexandru Oprea - comandant echipaj, plt. adj. Gheorghe Tatut - comandant echipaj si plt. adj. ... citeste toata stirea