Primarul Mircia Gutau a semnat contractul de lucrari pentru proiectul cu fonduri europene "Dezvoltare locala in comunitati marginalizate. Componenta 1 - Colonie Nuci"

Primarul Mircia Gutau a semnat luni, 3 octombrie, Contractul de lucrari pentru proiectul cu finantare europeana "Dezvoltare locala in comunitati marginalizate. Componenta 1 - Colonie Nuci". Lucrarile - ce vor afecta o zona de aproape 60.000 mp si in care traiesc aproximativ 1.400 de locuitori - constau in construirea unui Centrul social, educational si recreativ (o cladire cu parter si doua etaje), amenajarea a patru zone verzi (o zona pentru copii, o zona de fitness, o zona pentru seniori si ... citeste toata stirea