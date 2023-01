Primarul Mircia Gutau a semnat la Bucuresti contracte de finantare de aproape 7 milioane de euro prin PNRR

Prezent la Bucuresti la inceputul acestei saptamani, primarul Mircia Gutau a semnat la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei trei contracte de finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta in valoare totala de aproape 7 milioane de euro. Proiecte vizate sunt: Reabilitarea termica a Liceului Sanitar "Antim Ivireanul" - in valoare de 13.878.570,08 lei, Renovarea energetica a Colegiului Energetic - in valoare 19.267.707,71 lei siCresterea ... citeste toata stirea