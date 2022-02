Primarul Mircia Gutau lamureste problema parcarilor cu plata din Ramnicu Valcea

Ca urmare a multitudinii de atacuri, minciuni si opinii, parte dintre ele, din pacate, rupte complet de realitate, iscate de propunerile de modificare a regimului parcarilor cu plata din municipiu adoptate in sedinta de Consiliu Local din 8 februarie, trebuie sa fac urmatoarele precizari:In primul rand, as vrea sa le raspund celor care obisnuiesc sa critice raportandu-se la alte orase din tara, de preferat din Ardeal, ca in Sibiu, de pilda (exemplul favorit al celor carora nimic din ce se ... citeste toata stirea