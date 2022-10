Primarul Mircia Gutau propune o solutie de rezolvare a situatiei blocului C32 din Ostroveni

Miercuri dupa-amiaza, in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Ramnicu Valcea a avut loc o intalnire intre primarul Mircia Gutau si reprezentanti ai Municipalitatii, pe de o parte, si locatarii apartamentelor de la mansarda blocului C32 din Ostroveni, distrusa de un incendiu in luna aprilie, precum si alti proprietari de locuinte din imobilul respectiv, in special cei de la etajele superioare, pe de alta parte. Scopul intalnirii: gasirea unei solutii de rezolvare a actualei situatii, ... citeste toata stirea