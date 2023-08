Reusita totala a administratiei publice din comuna Costesti. Primaria condusa de edilul sef Toma Pestereanu a obtinut fonduri pentru continuarea modernizarii iluminatului public din comuna. Este cel de-al treilea proiect aprobat de AFM pentru comuna Costesti, al treilea proiect ce va fi implementat in localitate, in valoare de peste 994.000 lei. La inceputul acestei veri, Primaria Costesti a inceput extinderea sistemului de iluminat public modern, cu LED, in cel de-al doilea proiect finantat ... citeste toata stirea