Comuna Daesti este in plin proces de dezvoltare, iar proiectele pe care administratia publica locala le implementeaza vor ridica nivelul de trai al locuitorilor, vor atrage investitori in comuna si, implicit, se vor crea locuri de munca. La ultima conferinta de presa, primarul George Popolan a vorbit despre investitiile aflate in derulare. La Daesti vorbim de proiecte de infrastructura, in invatamant, in mediul social, in sistemul medical etc."Avem investitii prin Compania Nationala de ... citeste toata stirea