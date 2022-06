Primarul Streinu reia traditia. Festivalul Calusului Valcean de la Sirineasa, la cea de-a XII-a editie

Vechi obicei pe plaiurile valcene, calusul va putea fi admirat pe 13 iunie in comuna Sirineasa, unde se va desfasura cea de-a VII-a editie a festivalului calusarilor locali.In fiecare an, de Rusalii, in comuna Sirineasa se sarbatoreste Festivalul Calusului Valcean. Primarul Ion Bebe Streinu a decis sa reia anul acesta manifestarea, dupa ce aceasta a fost intrerupta din cauza restrictiilor din pandemie de COVID-19."Va asteptam luni, 13.06.2022, incepand cu orele 10:30, la Festivalul ... citeste toata stirea