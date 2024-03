Primarul Ungureanu modernizeaza alte sapte strazi in Muereasca

Dezvoltarea si modernizarea comunei Muereasca se vede cu fiecare an care trece. Pe foarte scurt spus, situatia din localitatea aflata nu departe de Ramnic se prezinta cam asa: privatii construiesc case, administratia locala dezvolta infrastructura.In aceasta nota se desfasoara si cele mai recente investitii realizate de administratia locala. Intr-o prima etapa a modernizarii infrastructurii locale programata pentru anul acesta, edilul Ion Ungureanu are in vedere lapte strazi din localitate. ... citește toată știrea