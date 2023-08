In ultima zi a lunii iulie 2034, primarul orasul Baile Olanesti, Sorin Vasilache, a semnat la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, contractul de finantare in cadrul Programului national de investitii "Anghel Saligny" pentru obiectivul de investitii "Modernizare pod si strazi de interes local in orasul Baile Olanesti, judetul Valcea". Acest obiectic de investitii vizeaza modernizarea a 4 kilometri de drum pe strazile Glodeanu, Mihai Eminescu si Comanca, precum si ... citeste toata stirea