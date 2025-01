Primul ACCIDENT GRAV al anului, in Valcea. Incep manevrele de resuscitare pentru salvarea unui barbat

UP-DATE:Din nefericire, in jurul orei 12.10, personalul medical ajuns la fata locului a declarat decesul barbatului care conducea sucuterul. Barbatul decedat era domiciliat in Ramnicu Valcea, fiind nascut in anul 1953.Astazi, 8 ianuarie 2024, in jurul orei 11.30, pe Drumul National 64, in Valea Mare ... citește toată știrea