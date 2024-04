PRIVIREA care face cat o mie de cuvinte! Valcenii au prilejul ideal pentru a-si face prieteni sinceri, pe viata

Incepand din anul 2010, in fiecare an, in data de 4 aprilie, se marcheaza Ziua Internationala a Animalelor fara Stapan, data aleasa simbolic la exact o jumatate de an distanta de Ziua Mondiala a Animalelor, din 4 octombrie. In acest context, Primaria Ramnicu Valcea organizeaza sambata, 6 aprilie 2024, intre orele 11.00 - 14.00, in Parcul Mircea cel Batran din centrul municipiului, un targ de adoptii de caini in dorinta de a constientiza rolul si importanta pe care fiintele necuvantatoare le au ... citește toată știrea