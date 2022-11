Probleme la CET Govora! Ramnicu Valcea nu va avea apa calda si caldura la parametrii normali...

Cazanul C5 de la CET Govora s-a spart din nou, a doua oara in decurs de aproximativ trei luni si jumatate. Incidentul a avut loc in aceasta dimineata de miercuri, 9 noiembrie 2022, iar conducerea societatii anunta ca, in aceasta seara, consumatorii din Ramnicu Valcea nu vor primi apa calda si agent termic la parametrii normali. Iata comunicatul celor de la CET Govora, semnat de directorul Ion Roescu:"In data de 09 noiembrie 2022, ora 09.15, s-a produs un ... citeste toata stirea