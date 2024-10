PROBLEME pe drumurile din Balcesti si Horezu. Politistii rutieri au descoperit mai multe nereguli

Politistii rutieri din orasul Balcesti si cei din orasul Horezu au inregistrat dosare penale, in urma neregulilor depistate in cadrul actiunilor de specialitate.In fapt, in noaptea de 29 spre 30 octombrie 2024, politistii din Balcesti au oprit pentru control, pe Drumul Judetean 643, un motoscuter. Oamenii legii au constatat ca acesta era condus de catre un barbat care nu detinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. In urma verificarii cu ... citește toată știrea