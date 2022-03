Problemele ucrainenilor ajunsi la Valcea si sincopele adaposturilor. "Ne bucuram ca mai exista si oameni buni pe lumea asta" FOTO VIDEO

In Valcea, in doua treimi dintre localitati autoritatile publice locale au identificat spatii in care pretind ca i-ar putea gazdui pe sinistratii din Ucraina. Desi judet de tranzit, numarul ucrainenilor care s-au oprit sau au trecut prin aceasta zona nu este, cel putin oficial, prea mare. La fel ca in intreaga tara si societatea civila din Valcea a fost prima care s-a mobilizat dupa inceperea razboiului din Ucraina. O zi mai tarziu, de la declansarea luptelor, dupa modelul altor platforme din ... citeste toata stirea