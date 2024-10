PROCURORII gorjeni s-au sesizat din oficiu! Au fost gasite lazi frigorifice cu carne provenita de la cerbii braconati in Valcea. VEZI unde se desfasurau "operatiunile" de transare si eviscerare

Zece inculpati, cu varste cuprinse intre 23 si 51 de ani, au fost trimisi in judecata, in stare de libertate, pentru infractiuni de braconaj si de nerespectare a regimului armelor si munitiilor. Dosarul, pe rolul Judecatoriei Novaci. In cauza, prin procesul-verbal din data de iulie 2022, procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Novaci s-a sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunilor de braconaj, constand in aceea ca, in decurs de o saptamana, respectiv in perioada ... citește toată știrea