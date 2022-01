Profesor acuzat de misoginism, aparat de elevi: "Femeile sunt handicapate", scos din context VIDEO

Un profesor de stiinte socio-umane din cadrul Colegiului National (CN) "Alexandru Lahovari", din Ramnicu Valcea, a fost inregistrat in timp ce le spune unor elevi de clasa a XII-a ca barbatii "sunt Dumnezeu pe pamantul asta", iar femeile "sunt handicapate". In urma scandalului iscat, dupa ce inregistrarea a fost postata pe internet, profesorul Virgil Vasiloiu a explicat ca vorbele sale au fost scoase din context, ca sensul lor era unul ironic si ca inregistrarea trunchiata aparuta in spatiul ... citeste toata stirea